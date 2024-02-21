مجموعة السبع تناقش عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا

الوكيل الإخباري -

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أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع عقد اجتماع يفترض أن يتقرر خلاله تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) في ظل الرئاسة الإيطالية.وأوضح بيان صادر عن الحكومة في روما أمس الثلاثاء، أنه تمت الدعوة الى الاجتماع "في الذكرى الثانية للعدوان الروسي على أوكرانيا" في موازاة إقرار كييف بأن قواتها تواجه "وضعا بالغ الصعوبة" بعد حرمانها الذخائر والمساعدات الأميركية.وإثر الاجتماع الذي من المقرر أن يستمر ساعة ونصف ساعة في فترة بعد الظهر، سيصدر بيان مشترك حول أوكرانيا .ومن المتوقع أن يقرر المشاركون تشديدا لنظام العقوبات على روسيا، وسيفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تزامنا مع موافقة الولايات المتحدة على عقوبات من جهتها.وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، هذه الفرضية، وقال إن العقوبات يمكن أن تشدد.