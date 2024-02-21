الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال سيارة في دير البلح

طرح عطاء تطوير نظام إلكتروني لحجز تذاكر لرحلات ودخول منطقة رم

إعلان مواعيد بدء التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف على دمشق

هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات انخفض بشكل كبير

ارتفاع كميات الثوم بالسوق المركزي .. 80 طن اليوم الأربعاء

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تربية النواب: جامعة اليرموك تؤجل دفع الرسوم الجامعية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

الأربعاء، 21-02-2024 10:31 ص

مجموعة السبع تناقش عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا

فللللل
الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع عقد اجتماع يفترض أن يتقرر خلاله تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.اضافة اعلان


هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) في ظل الرئاسة الإيطالية.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة في روما أمس الثلاثاء، أنه تمت الدعوة الى الاجتماع "في الذكرى الثانية للعدوان الروسي على أوكرانيا" في موازاة إقرار كييف بأن قواتها تواجه "وضعا بالغ الصعوبة" بعد حرمانها الذخائر والمساعدات الأميركية.

وإثر الاجتماع الذي من المقرر أن يستمر ساعة ونصف ساعة في فترة بعد الظهر، سيصدر بيان مشترك حول أوكرانيا .

ومن المتوقع أن يقرر المشاركون تشديدا لنظام العقوبات على روسيا، وسيفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تزامنا مع موافقة الولايات المتحدة على عقوبات من جهتها.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، هذه الفرضية، وقال إن العقوبات يمكن أن تشدد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
XPd03wO5hZtRbi76dsyhU9mvBFKS9Dm1QgLEMmAH

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

128561

الدولار يهبط بعد تراجع عوائد السندات مع ترقب محضر الفيدرالي

33333

انخفاض صادرات البترول السعودية 16% في ديسمبر الماضي

arton6487-1440x986

معدلات البطالة بالمنطقة العربية تواصل الارتفاع

122023149321318126706

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء

01

روسيا تكمل مبادرتها بإرسال الحبوب مجاناً إلى 6 دول إفريقية

أخبار متعلقة
federal_reserve_800x533_L_1411971132

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

010

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 شهور

2358491-1394815206

قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

LYNXNPEK1D045_L

الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

دولار

الدولار يرتفع قبل اختبار التضخم في الولايات المتحدة