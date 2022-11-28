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الإثنين، 28-11-2022 02:22 م

احتجاجات الصين تهدد انتاج 6 ملايين هاتف آيفون

أبرز مواصفات ومميزات هاتف آيفون 14 الجديد


الوكيل الإخباري - تهدد الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا في الصين، بعجز في إنتاج هواتف آيفون يصل إلى 6 ملايين وحدة هذا العام.

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وتثير الاحتجاجات من قبل العمال والموظفين الرافضين للقيود المشددة التي تفرضها السلطات الصينية مخاوف كبيرة بشأن استمرار عمل مركز التصنيع الرئيسي في مدينة تشنغتشو الصينية، حيث يوجد مصنع شركة فوكسكون التايوانية.

وقالت مصادر إن المركز الصناعي في مدينة تشنغتشو تعرض لعمليات إغلاق واسعة وإضرابات عمالية استمرت لأسابيع، حيث تكافح شركة فوكسكون والحكومة المحلية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.


وفر الآلاف من الموظفين العاملين في الشركة خلال شهر أكتوبر الماضي بعد نقص مزمن في الغذاء، ليحل محلهم موظفون جدد ثاروا على الأجور وممارسات الحجر الصحي. ( سكاي نيوز )

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