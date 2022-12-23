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الجمعة، 23-12-2022 09:28 م

احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية يرتفع الى581.7 مليار دولار

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الوكيل الاخباري - ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية ليصل إلى 581.7 مليار دولار.

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ووفقا لبيانات المصرف المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا ارتفعت للفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الحالي بنسبة 0.9% وبزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار لتصل إلى 581.7 مليار دولار، بينما زادت الاحتياطيات في عام 2021 بنسبة 5.9% لتبلغ 630.6 مليار دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير 2022.


ويتألف احتياطي روسيا الدَّوْليّ من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدَّوْليّ وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية. ( البيان )


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