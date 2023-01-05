احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

الوكيل الإخباري - أصدر هيئات الرقابة الأمريكية أول تحذير مشترك لهم على الإطلاق للبنوك بشأن المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة.

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وطلبت هيئات الرقابة من المؤسسات المالية توخي الحذر من الاحتيال المحتمل والتضليل القانوني والبيانات المضللة من قبل شركات الأصول الرقمية.



ويأتي ذلك بعد شهرين فقط من انهيار منصة التداول إف تي إكس التي تسببت في حدوث صدمة واسعة في صناعة العملات الرقمية.



وفي البيان المشترك، قال البنك المركزي الأمريكي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب المراقب المالي للعملة، إنهم يراقبون عن كثب أنشطة التشفير للمنظمات المصرفية.



وقال البيان: "تميزت أحداث العام الماضي بتقلبات كبيرة وانكشاف نقاط الضعف في قطاع الأصول المشفرة".



وقالت الهيئات الرقابية أيضًا إن إصدار أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة، التي يتم تخزينها على شبكات لامركزية عامة، "من المرجح جدًا أن يكون غير متوافق مع الممارسات المصرفية الآمنة والسليمة". ( بي بي سي عربية)