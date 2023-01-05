الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يدين التفجير الإرهابي في إقليم هيران وسط الصومال

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

أطباء الأسنان تحذر منتسبيها من نشر إعلانات غير مصرح لها

78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

تعليق الدراسة بمناطق في السعودية

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

السير: 558 وفاة بحوادث سير في المملكة خلال 2022

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد فاجعة الشبان الثلاثة في الزرقاء

 
الخميس، 05-01-2023 11:18 ص

احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

_126713876_751d53416c4ce00c3874cf3aaa31f508078eea14


الوكيل الإخباري - أصدر هيئات الرقابة الأمريكية أول تحذير مشترك لهم على الإطلاق للبنوك بشأن المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة.

اضافة اعلان


وطلبت هيئات الرقابة من المؤسسات المالية توخي الحذر من الاحتيال المحتمل والتضليل القانوني والبيانات المضللة من قبل شركات الأصول الرقمية.


ويأتي ذلك بعد شهرين فقط من انهيار منصة التداول إف تي إكس التي تسببت في حدوث صدمة واسعة في صناعة العملات الرقمية.


وفي البيان المشترك، قال البنك المركزي الأمريكي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب المراقب المالي للعملة، إنهم يراقبون عن كثب أنشطة التشفير للمنظمات المصرفية.


وقال البيان: "تميزت أحداث العام الماضي بتقلبات كبيرة وانكشاف نقاط الضعف في قطاع الأصول المشفرة".


وقالت الهيئات الرقابية أيضًا إن إصدار أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة، التي يتم تخزينها على شبكات لامركزية عامة، "من المرجح جدًا أن يكون غير متوافق مع الممارسات المصرفية الآمنة والسليمة". ( بي بي سي عربية

إقرأ ايضا
3712558751667385951

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بخفض الديون والتضخم للنصف

1672907807587

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

1278235697

النقد الدولي يحث الفيدرالي على مواصلة رفع الفائدة

4 - Copy

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس في الأردن

2023

محضر الفيدرالي : لا خفض للفائدة في 2023

شششش

أمازون تعتزم إلغاء 18 ألف وظيفة

أخبار متعلقة
LYNXMPEIBI06O_L

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار