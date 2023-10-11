الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع التضخم في الأردن لـ 2.31 % خلال 9 أشهر

مبيضين: الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب

حماس: المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال

بيان من حزب الله حول التطورات في الجنوب اللبناني

شاهد لحظة إطلاق كتائب القسام طائرات مسيرة انتحارية نحو العدو

المقاومة تكشف مصير جيش الاحتلال في حال الاجتياح البري

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

الاحتلال: لن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة

إطلاق دفعة صواريخ جديدة من لبنان نحو الأراضي المحتلة

الاحتلال مستمر بالقصف على خان يونس

عاجل

إطلاق دفعة صواريخ جديدة من لبنان نحو الأراضي المحتلة

 
الأربعاء، 11-10-2023 12:01 م

اختلاف دينارين على سعر ليرة الذهب الانجليزية محلياً اليوم

920231914818305801556


الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزية بمقدار دينارين، حيث وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 310 دنانير محلياً اليوم الأربعاء، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

اضافة اعلان


وارتفع سعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 273 دينارًا.


وأكد ديب في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.


وأشار إلى أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى 1864 دولارًا في التداولات العالمية.



إقرأ ايضا
757UWkljWYKHQIF1fSTBOqGxW06oWxGlmbqFsTJJ

ارتفاع التضخم في الأردن لـ 2.31 % خلال 9 أشهر

a2wBiUrnuj9uwjfMONjgADPcO87UyrupITztXZ1M

خبراء: العدوان على غزة قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

lV85BnHQZbajt8R3xIn2OmGmTZQYmESSrZuezlUF

تغير على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

2284361-12225711

ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وتراجع توقعات رفع الفائدة

Screenshot 2023-10-11 092449

استقرار أسعار النفط اليوم

5555

الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

أخبار متعلقة
920235122022411695744

سعر بيع ليرة الذهب محلياً اليوم الاحد

82023115235910686305

فرصة للشراء .. 5 دنانير انخفاض ليرة الذهب بالاردن اليوم

012_0

كم بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم ؟

WhatsApp Image 2023-09-21 at 10.58.14

سعر ليرة الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الخميس

9202318111828463866082

282 ديناراً سعر الرشادية .. تعرف على سعر بيع ليرة الذهب الانجليزي 21 محلياً اليوم

WhatsApp Image 2023-09-16 at 03.13.27

تغير ملموس على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر البيع !