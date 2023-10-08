الأحد 08-10-2023
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الأحد، 08-10-2023 11:06 ص

سعر بيع ليرة الذهب محلياً اليوم الاحد

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الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات عند 306  دينارًا ، و 268 ديناراً لليرة الرشادية بالاردن اليوم الأحد، وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

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وأكد ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

 

واستقر سعر غرام الذهب 21 اليوم عند 37.60 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 36.10 دينارا للشراء منهم 

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