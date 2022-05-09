ارتفاع أسعار أشهر أكلة في مصر

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الفول في مصر ، ارتفاعها منذ بداية شهر رمضان الماضي بعد الإقبال الشديد عليه، بالتزامن مع ارتفاع أسعار باقي المواد الغذائية في الأسواق المصرية.

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وارتفع سعر طن الفول بنحو 500 جنيه، ليسجل 15200 جنيه بدلا من 14700 جنيه، منذ بداية شهر مايو الجاري، وفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.



كما زاد سعر طن زيت الفول المستورد، بنحو 300 جنيه، ليسجل نحو 16000 جنيه بدلا من 15700 جنيه، وبلغ سعر طن بذور الصويا المستوردة، نحو 14800 جنيه.



وبالنسبة لأسعار الذرة الصفراء المستوردة زاد سعر طن الذرة الصفراء المستوردة الأوكرانية بنحو 600 جنيه، ليسجل نحو 8350 جنيها، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، بنحو 500 جنيه، ليسجلا نحو 8750 جنيها.



وارتفع سعر طن القمح المستورد الروسي، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 8500 جنيه، كما زاد سعر طن القمح المستورد الأوكراني، ليسجل 8400 جنيه.



في سياق آخر، كشف تقارير أجنبية، أن أول شحنة من القمح الهندي ستصل إلى مصر بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد أن غادرت الموانئ الهندية.



ووفق التقارير التي نشرتها شبكة Argus media وإنتربرايز، ستصل ما يقرب من 55 ألف طن من القمح إلى مصر عبر ميناء كاندلا في الهند، ومن المقرر أن تصل إلى مصر يوم الجمعة 29 أبريل 2022.

روسيا اليوم