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الخميس، 06-10-2022 07:56 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالمياً

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الوكيل الإخباري - صعدت أسعار الذهب، الخميس، مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1719.19 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1728.50 دولارا للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 أيلول/ سبتمبر الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي الأربعاء إن المركزي الأميركي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدما في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.

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وكالات


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