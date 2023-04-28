ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

الوكيل الاخباري - تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي اليوم الجمعة، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 بالمئة، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999 دولارا.



وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، واستقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1499.96 دولار.



بترا