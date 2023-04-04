ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا بواقع 70 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرية اليومية، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين إلى 40.9 دينار، و39.2 دينار للشراء.



وارتفع كذلك سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 47.4 دينار، و44.9 دينار للشراء، كما ارتفع سعر بيع الغرام عيار 18 قيراط عند 36.5 دينارا، و33.5 دينارا للشراء.

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