الذهب عالمياً يُحلق فوق 2020 دولار للأونصة

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية إلى مستويات تجاوزت 2020 دولارا للأوقية، فيما عمق الدولار من خسائره، في تحول للأسواق فور صدور بيانات أمريكية ضعيفة مخالفة للتوقعات.

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وبحسب البيانات، وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 9.931 مليون فرصة عمل، فيما توقع الخبراء توفير 10.4 مليون فرصة عمل .



وتم تعديل القراءة السابقة لتهبط إلى 10.563 مليون فرصة عمل عن شباط بعد أن كانت 10.824 مليون فرصة.

في سياق متصل، تراجعت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع للشهر الثاني على التوالي وسط تراجع الطلب على الطائرات المدنية، وكانت هناك مؤشرات على أن يظل إنفاق الشركات ضعيفا على المعدات في الربع الأول.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات المصانع تراجعت 0.7 % بعد انخفاض 2.1 % في كانون الثاني . ( الاقتصادية )