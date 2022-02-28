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الإثنين، 28-02-2022 09:22 م

ارتفاع أسعار الذهب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت)، اليوم الاثنين، بنسبة 2.25 بالمئة ليستأنف مكاسبه الكبيرة مع تجدد عمليات شراء المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار الذهب إلى 1931.47 دولار للأونصة، من مستوى إغلاق تعاملات الجمعة عند 1888.95 دولار، وسجلت أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند 1893.33 دولار للأونصة.

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