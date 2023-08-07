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الإثنين، 07-08-2023 07:59 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

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ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.


وبحلول الساعة 0130 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأونصة، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.20 دولار للأونصة.


وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة وكشف أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو.


وتعزز الأدلة الجديدة على أن سوق العمل تتباطأ التصور بأن أحدث رفع للفائدة في البنك المركزي الأميركي قد يكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية.

 

سكاي نيوز


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