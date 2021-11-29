ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل التعافي لليوم الثالث من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن، في ظل تصاعد المخاوف حول انتشار المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.



وحسب وول ستريت جورنال، أضافت أسعار الذهب نسبة 0.6 بالمئة إلى 1.799.41 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.788.10 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.779.45 دولار.

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