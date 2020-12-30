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الأربعاء، 30-12-2020 09:14 ص

بعد تصريحات لوزير الصناعة الجزائري

ارتفاع أسعار السيارات بالجزائر

سيارات
توضيحية


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار السيارات في الجزائر بشكل ملحوظ بعد تصريح وزير الصناعة الجزائري، فرحات أيت علي، الذي أكد فيه إلغاء قرار السماح باستيراد السيارات التي عمرها أقل من 3 سنوات.

وجاء تصريح الوزير، وفقا لما ذكره موقع "الشروق" الجزائري.

وقال الموقع إن التصريح عزز ارتفاع أسعار السيارات في السوق الجزائري، بالرغم من إغلاق محلات عرض السيارات في الوقت الحالي بسبب انتشار وباء كورونا.

وذكر ، أن بعض" السماسرة" استغلوا تصريح الوزير من أجل إلهاب سوق السيارات، وأشار إلى أن السوق يشهد زيادة في الطلب على السيارات.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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