ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري-صعدت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 11% بعد توقف ضخ الغاز الروسي المباشر إلى ألمانيا عبر أنبوب "يامال - أوروبا".





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ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF في هولندا في بداية التعاملات بنسبة 11% ووصل إلى 861 دولار لكل ألف متر مكعب.

ووفقا لما ذكرته وكالة "تاس" فقد توقف ضخ الغاز يوم السبت الماضي عبر خط أنبوب "يامال - أوروبا".



ويمر خط أنبوب الغاز "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

روسيا اليوم

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