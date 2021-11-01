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الإثنين، 01-11-2021 01:26 م

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا اليوم الإثنين

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الوكيل الإخباري-صعدت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 11% بعد توقف ضخ الغاز الروسي المباشر إلى ألمانيا عبر أنبوب "يامال - أوروبا".

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ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF في هولندا في بداية التعاملات بنسبة 11% ووصل إلى 861 دولار لكل ألف متر مكعب.
ووفقا لما ذكرته وكالة "تاس" فقد توقف ضخ الغاز يوم السبت الماضي عبر خط أنبوب "يامال - أوروبا".


ويمر خط أنبوب الغاز "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

 

روسيا اليوم

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