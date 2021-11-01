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الإثنين، 01-11-2021 01:10 م

موسكو: عقد الغاز مع مولدوفا يصب في مصلحة الطرفين

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الوكيل الإخباري-علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على عقد الغاز الذي وقعته شركة "غازبروم" الروسية مع مولدوفا لتوريد الغاز لها لمدة 5 سنوات.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم إن روسيا ومولدوفا أجريا مفاوضات تجارية بشأن الغاز، ولا يمكن للاتفاق الذي تم التوصل إليه إلا أن يكون مقبولا ومفيدا للطرفين.


وقبل ذلك صرحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بأن بلادها راضية عن عقد الغاز الجديد الذي تم توقيعه مع روسيا. وأشارت إلى أن سعر الغاز وديون مولدوفا كانتا أهم نقطتين في مفاوضات الغاز.


وكانت شركتا "غازبروم" الروسية و"مولدوفا غاز" المولدوفية قد توصلتا في 29 أكتوبر الماضي إلى اتفاق لتوريد الغاز الروسي لجمهورية مولدوفا لمدة خمس سنوات، يبدأ تطبيقه اليوم (1 نوفمبر 2021).

روسيا اليوم

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