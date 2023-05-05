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الجمعة، 05-05-2023 10:15 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد موجة خسائر

نفط٢


الوكيل الاخباري - صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد موجة خسائر سجلتها الأسعار هذا الأسبوع، وتراجعت الأسعار في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب على الخام.

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وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.27% إلى 69.43 دولار للبرميل.


فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.32% إلى 73.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


ورغم الارتفاع تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسائر أسبوعية، الخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 8.5%، والخام الأمريكي بأكثر من 10%.

 

روسيا اليوم


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