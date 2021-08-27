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المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الجمعة، 27-08-2021 05:36 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا لأعلى مستوى في أسبوعين

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتستأنف صعودها الذي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس، ليقفز الخام الأميركي الى أعلى مستوى في أسبوعين، مع اقتراب خام برنت من ملامسة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بفعل مخاوف تعطل إنتاج النفط في خليج المكسيك، بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.5 بالمئة إلى مستوى 68.73 دولار، الأعلى منذ 13 آب الجاري، من مستوى الافتتاح عند 67.74 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 67.55 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 1.2 بالمئة إلى مستوى 72.32 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 71.50 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 71.16 دولار .

 

المصدر : بترا 

 

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