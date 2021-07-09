الجمعة 09-07-2021
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الجمعة، 09-07-2021 04:28 م

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

النفط


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد انخفاض كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بحسب وول ستريت جورنال .

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وارتفع الخام الأميركي قرابة 0.9 بالمئة إلى مستوى 73.90 دولار، من مستوى الافتتاح عند 73.26 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 72.75 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 0.8 بالمئة إلى مستوى 74.94 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 74.33 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 73.82 دولار.

 

بترا


 




 

 


 

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