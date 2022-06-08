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الأربعاء، 08-06-2022 09:14 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأمريكي، إذ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب 22 سنتا بما يعادل 2 بالمئة إلى 120.79 دولار للبرميل بحلول 0012 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو/ أيار يوم الثلاثاء.

وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو تموز 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس آذار يوم الثلاثاء.

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