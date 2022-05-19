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الخميس، 19-05-2022 03:10 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا 1% وتراجع الدولار

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الوكيل الاخباري- ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية اليوم الخميس، بحوالي 1 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران المقبل 0.66 بالمئة لتتداول عند مستويات 107.67 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاح عند مستويات 106.96 دولار للبرميل، فيما استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 107.04 دولار للبرميل.


كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز المقبل 0.79 بالمئة لتتداول عند 110.16 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاح عند 109.30 دولار للبرميل، في وقت انخفض فيه مؤشر الدولار الأميركي 0.11 بالمئة إلى 103.72 مقارنة بالافتتاح عند 103.83.

 

بترا

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