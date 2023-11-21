انخفاض أسعار النفط عالميا بعد مكاسب ملحوظة

الوكيل الاخباري-

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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صعودها يوم أمس بنحو ملحوظ، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادات متقدمة ما سيؤثر على الطلب العالمي على النفط.وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 82.03 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي (NYMEX) بنسبة 0.35% أيضا إلى 77.56 دولار للبرميل.وأمس الاثنين، صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.1% وأغلقت عند 82.32 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.35% إلى 77.83 دولار للبرميل.