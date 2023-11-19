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الأحد، 19-11-2023 09:46 ص

عيار 21 و18 .. تعرف على سعر الغرام وليرة الذهب بالأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب والليرة الانجليزية والرشادية اليوم الأحد في الاردن وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ  سعر غرام الذهب  من عيار 21  عند 40.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.5 ديناراً للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب  من عيار 18  عند 35.8 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 32.8 دينارًا للشراء منهم. وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة

وفيما يتعلق بالليرة الذهبية، فقد استقر سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 327 دينارًا، بينما بلغت 287  دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة سليم ديب 

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