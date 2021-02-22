الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

400 مصابا بكورونا في المستشفيات الخاصة

الأمانة: 760 زيارة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع

قصة مأساوية من عمان .. أربعيني وشقيقته يعيشان بقسوة الفقر

حريق يلتهم مستودع أقمشة في عمان - فيديو

الأردن.. تبرئة زوج نحر زوجته لهذا السبب

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

أمانة عمان لـ الوكيل : لا أعمال تخريب جديدة لمرافق الباص السريع

طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

الإثنين، 22-02-2021 01:27 م

ارتفاع أسعار النفط مع بدء عودة الإنتاج ببطء في الولايات المتحدة

oil-price-war


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.

اضافة اعلان

وارتفع خام برنت 55 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 63.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأمريكي 47 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 59.71 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.


وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولارا في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.


وتشير تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.


وستستغرق أطقم العمل في حقوق النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز.


وقال محللون إن شركات التكرير في ساحل الخليج الأمريكي تعكف على تقييم الأضرار وربما يتطلب الأمر منها ثلاثة أسابيع لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها، بحسب ما نقلت "رويترز".


وللمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.


وتراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعدما لجأ المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح عقب عمليات شراء لأيام أوقدت شرارتها موجة الطقس البارد في كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202023135118443611985

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 9.8 مليون دينار

960x0

الدولار يقلص خسائره في ظل ارتفاع العوائد وبتكوين تتراجع

basra

العراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام

101747-gold-steady-reuters

الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في 7 أشهر

3

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 22/2/2021

أخبار متعلقة
نفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب البرودة

-1x-1

انخفاض قياسي لإنتاج النفط في الولايات المتحدة بفعل درجات الحرارة المتدنية

the-euro-exchange-rate-exceeded-83-ruble-1024x683

لأول مرة في 3 أسابيع.. اليورو ينخفض دون مستوى 89 روبلا

1000x-1

مخاوف من توتر في الخليج تقفز بأسعار النفط إلى ذروة 13 شهرا

covid-19-sector-oil-and-gas-crisis-phero-t

سلطنة عمان تتحدث عن استكشافات نفطية جديدة

unnamed

الاقتصاد السعودي ينكمش بأكثر من المتوقع