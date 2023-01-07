السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 10:10 ص

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3 تريليون دولار

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. اضافة اعلان


وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين و 3.117 تريليون دولار في نوفمبر .

وارتفع اليوان 2.8 % مقابل الدولار في ديسمبر بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3 % مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى. 

وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر. ( الاقتصادية )

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