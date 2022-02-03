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الخميس، 03-02-2022 04:53 م

ارتفاع الدولار أمام الين

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الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الخميس، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت (نيويورك) أمام الين الياباني، وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم، من قبل الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستويات 114.53 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.44، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.54، بينما حقق الأدنى له عند 114.33.

 

بترا

 




 

 


 

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