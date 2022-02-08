ارتفاع الدولار الأميركي

الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الياباني، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.



وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع صباحا زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.34 بالمئة إلى مستويات 115.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.07، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.48، بينما حقق الأدنى له عند 115.05.

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