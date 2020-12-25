ارتفاع المنح الخارجية بنسبة 240% في 10 أشهر

الوكيل الإخباري - أظهرت النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية، الجمعة، ارتفاع المنح الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 498,5 مليون دينار، وبنسبة 240%.

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وبينت النشرة، انخفاض الإيرادات المحلية خلال الشهور 10 الأولى من 2020 بواقع 677 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



كما أظهرت النشرة، ارتفاع اجمالي الانفاق خلال الشهور الـ(10) الأولى للعام الحالي بواقع 196,8 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من 2019.



وبلغ العجز المالي خلال الشهور الـ 10 الأولى من 2020 (1,5) مليار دينار.

وارتفع الدين العام في أول 10 أشهر من العام الحالي مليارا واحدا و63 مليون دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

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