ارتفاع الين أمام العملات الرئيسة

الوكيل الإخباري - سجل الين الياباني ارتفاعا أمام أغلب العملات الرئيسة العشر خلال تعاملات اليوم في ظل تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الشهور الأخيرة.

اضافة اعلان



وذكرت "بلومبيرج" أن الين ارتفع أمام الدولار في ظل زيادة بيع الدولار في سوق الصرف اليابانية نتيجة المخاوف من تدهور تعافي الاقتصاد الصيني نتيجة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.



وقال يوجي سايتو كبير المستشارين في قطاع أسواق المال التابع لشركة كريدي أجريكول سي.آي.بي في اليابان "إنه في حين يزيد الطلب على الدولار في بيئة خالية من المخاطر، ومع إغلاق أغلب الأسواق الخارجية، فإن ضعف



قيمة الين الياباني، يجعل الين أفضل أمام الدولار". وتراجع الدولار أمام الين اليوم 0.2 في المائة إلى 132.61 ين لكل دولار. ( الاقتصادية )





