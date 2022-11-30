الدولار يتجه لأكبر خسارة شهرية منذ 2010

الوكيل الإخباري - نزل الدولار من أعلى مستوى في أسبوع الأربعاء قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بينما وضعه التفاؤل بشأن تخفيف قيود كورونا الصارمة في الصين في طريق تسجيل أكبر خسارة شهرية في أكثر من 10 سنوات.

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وأبلى اليورو بلاء حسنا إذ ارتفع بما يصل إلى 0.3% قبل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو التي قد تُظهر أول تباطؤ في التضخم منذ حزيران العام الماضي.



ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم المنسق قد ارتفع 10.4% في تشرين الثاني انخفاضا من قراءة نهائية عند 10.6% في تشرين الأول. وكالات

