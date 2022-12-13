الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم

الوكيل الإخباري- استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، قبيل إصدار بيانات التضخم الأميركية وعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه الأخير للعام الحالي، والذي يترقبه المستثمرون لتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة.

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وقبل شهر، أثارت توقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار.



وارتفع الدولار 0.8% مقابل الين أمس الاثنين، واستقر عند 137.70 ينا خلال الجلسة الآسيوية الثلاثاء.



وتوقع اقتصاديون في استطلاع استقرار معدل التضخم الأساسي لشهر تشرين الثاني عند 0.3% على أساس شهري، مع الارتفاع بوتيرة معتدلة على أساس سنوي، إذ صعد 7.3% عنه قبل عام.



