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الثلاثاء، 30-11-2021 12:22 م

العراق يعلن بدء أعمال ربط الطاقة مع الأردن

الربط الكهربائي


الوكيل الاخباري -  كشفت وزارة الكهرباء العراقية، عن بدء أعمال المراحل الأولية بمشروع ربط الطاقة مع الأردن، فيما بينت آخر تطورات الربط الخليجي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن “وزارة الكهرباء بدأت بأعمال المراحل الأولية بمشروع ربط الطاقة مع الأردن، كما أنها بدأت العمل بدراسة نقاط الربط ومسارات الخطوط وفحص التربة علاوة على استحصال الموفقات الإدارية فيما يتعلق بربط وإنشاء خط ريشة – قائم وإنشاء محطة القائم التحويلية بطاقة 400 ميغا واط”.


وأضاف العبادي، أنه “فيما يخص الربط الخليجي فالمشروع اكتمل بنسبة 87% من الأعمال الفنية أما إدارياً، فأن هناك مفاوضات مع الجانب الخليجي على سعر التعرفة وإنشاء خط يربط الزور بمحطة الفاو بطول 300 كيلو متر”.


وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية عن “الاتفاق على أن يغطى المشروع من صناديق الائتمان الخليجية، وبالتالي فأن الإجراءات الفنية شبه مكتملة، أما عن الإدارية هناك مفاوضات واجتماعات مستمرة مع احتمالية زيارة للوفد الخليجي إلى العراق لبحث مشروع الربط بشكل تفصيلي اكبر”.

وكان العراق قد أبرم في أيلول 2019، اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر؛ 80 كيلومترا منه داخل العراق، و220 كيلومترا داخل الكويت.


ووفق المسؤولين العراقيين فإن الخط سيزود البلد بكمية 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عند إنجاز المرحلة الأولى منه صيف العام المقبل.

 

وكالات 

 




 

 


 

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