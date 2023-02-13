ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي 19 %

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات العامة، خلال الشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الدائرة.

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وتظهر الإحصائيات ، وفقا ليومية الغد، أن عدد الشركات المسجلة خلال الشهر الأول ارتفع إلى 562 شركة مقابل 471 شركة مسجلة للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة مقدارها 91 شركة.



وجاءت الشركات من نوع ذات المسؤولية المحدودة الأكثر تسجيلا خلال الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 353 شركة، لتشكل 63 % من إجمالي الشركات المسجلة للفترة نفسها.



وتوضح إحصائيات الدائرة أن رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الشهر الأول بلغت 13.9 مليون دينار، منها 6 ملايين دينار رؤوس أموال شركات ذات مسؤولية محدودة.



وتسعى دائرة مراقبة الشركات، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار، من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.