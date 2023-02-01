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الأربعاء، 01-02-2023 09:31 ص

الشبكة الكهربائية تُسجل أعلى حمل كهربائي منذ بداية الشتاء وصل إلى 3810 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سجلت المملكة مساء أمس الثلاثاء، أعلى حمل كهربائي مُسجل منذ بداية الشتاء الحالي على الشبكة وصل إلى 3810 ميغاواط .

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وبينت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" أن الحمل الصباحي سجل 3545 ميغاواط، موضحة أن الأحمال وخصوصاً المسائية ستكون في صعود مع استمرار تدني درجات الحرارة وتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق. 

وتوقعت الشركة أن يُسجل هذا الشتاء حمل قياسي لأول مرة في تاريخ الأردن وأن يتجاوز 4100 ميغاواط. 

وشهدت أغلب مناطق المملكة منذ ساعات صباح يوم أمس الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار والبرد، مع توقعات بتساقط الثلوج على المرتفعات الأمر الذي يزيد من استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة.

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