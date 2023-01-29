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الأحد، 29-01-2023 04:50 م

تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال يعززان تعاونهما لخدمة الاقتصاد الوطني

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الوكيل الإخباري - اتفقت غرفة تجارة الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بشكل أوسع لخدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية والخدمية.اضافة اعلان



وأكد الطرفان خلال لقاء في غرفة تجارة الأردن، اليوم الأحد، توسيع أطار العمل في المرحلة الحالية نظرا لصعوبة التحديات والظروف التي تمر بها القطاعات الاقتصادية، وحالة التباطؤ للنشاط التجاري منذ بداية العام الحالي.


وشدد الطرفان على ضرورة أن يكون هناك إعداد جيد للزيارة التي سيقوم بها القطاع الخاص للعراق الشقيق مطلع الشهر المقبل على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد بالعاصمة بغداد.


وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أهمية التعاون والتنسيق والتواصل مع غرفة تجارة الأردن باعتبارها تمثل المظلة الأولى لمؤسسات القطاع التجاري والخدمي، مع أهمية أن ينسحب ذلك على مختلف الغرف التجارية بالمحافظات.


وأشار إلى أن الجمعية تأسست عام 1985 بناء على رغبة لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لتكون ذراعا استثماريا للمملكة، مؤكدا أن الجمعية استطاعت مد جسور من التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص العربي والأجنبي من خلال مجالس شراكة مشتركة.


وقدم الطباع، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلسي إدارة الغرفة والجمعية، مقترحا لإنشاء مجلس استشاري مشترك بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص يرأسه رئيس الوزراء، بهدف دراسة التحديات والقضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني وبما يسهل التوصل إلى حلول عملية لها.

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