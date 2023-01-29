منحتان بقيمة 64 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للأردن

الوكيل الإخباري - تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الإعلان عن منحتين مقدمتين للأردن من الاتحاد الأوروبي بقيمة (64) مليون يورو، حيث وقع على الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة زيد طوقان وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو.

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وتبلغ قيمة المنحة الأولى (39) مليون يورو موجهة من خلال الموازنة العامة لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون في الأردن، وتهدف إلى دعم الجهود والإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدل من خلال تعزيز الأداء والجودة والمساءلة والشفافية لخدمات العدالة والإجراءات الجنائية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.



والمنحة الثانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن تبلغ (25) مليون يورو كمنحة إضافية لدعم الأمن الغذائي في المملكة بهدف التصدي للتبعات المستمرة للأزمات الخارجية، والتي ستسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.



وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن هذه المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي ستساهم في دعم جهود الحكومة التنموية والإصلاحية وتتماشى مع مسارات التحديث الاقتصادية والإدارية والسياسية.



