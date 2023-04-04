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الثلاثاء، 04-04-2023 09:06 ص

ارتفاع كبير بقيمة عملة دوغ كوين بعد تغيير ماسك شعار تويتر

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة العملة المشفرة "دوغ كوين" بأكثر من 30 % يوم امس الإثنين، بعدما قامت شركة "تويتر" باستبدال طائرها الأزرق بشعار العملة.

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وبعد تغيير شعار "تويتر"، غرد إيلون ماسك، مالك المنصة، قائلا: "كما وعدت".

ونشر ماسك صورة طريفة للتعبير عن التغيير الذي حصل في "تويتر".


وبدأ ماسك الترويج للعملة المشفرة "دوغ كوين" منذ سنوات، حيث يقوم بشكل دوري بالتغريد عن الرمز المميز الذي تم إنشاؤه كمزحة في عام 2013.


ووفق ما نقلت "سي إن بي سي" عن موقع "كوين ماركيت كاب"، فإن "دوغ كوين"، هي ثامن أكثر العملات المشفرة قيمة، حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 13 مليار دولار. ( سكاي نيوز )


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