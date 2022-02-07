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الإثنين، 07-02-2022 11:40 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري- بلغت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1810.85 دولار للأوقية ”الأونصة“، بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 كانون الثاني/يناير عند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1811.70 دولار.

 

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