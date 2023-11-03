الجمعة 03-11-2023
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الجمعة، 03-11-2023 12:42 ص

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 900 نقطة

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الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 919 نقطة، ولليوم الثالث على التوالي فيما استقر سعر النفط الأميركي عند 82 دولارا للبرميل الواحد.

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ويأتي هذا الارتفاع على نطاق واسع، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس 564 نقطة ليصل إلى 33839 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 232 نقطة فقط ليصل إلى 13294 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فارتفع 79 نقطة ليصل الى 4317 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 44 نقطة ليصل إلى 1714 نقطة.

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