ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهر الماضي

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واصلت مبيعات السيارات في أوروبا الارتفاع في آيار الماضي للشهر العاشر على التوالي، فيما تخطى الطلب على السيارات الكهربائية السوق الأوسع.وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الأربعاء، إن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع بواقع أكثر من 18 % إلى 1.12 مليون سيارة.ووفقا لما نقلته "بلومبيرج" عن الرابطة، قفزت مبيعات السيارات التي تعمل ببطاريات كهربائية بواقع 66% الشهر الماضي فيما استفادت الشركات المصنعة من تحسن توريد المكونات رغم استمرار بعض النقص.وقال فيليب مونوز، المحلل بشركة جاتو ديناميكس، إن خطوط السيارات الكهربائية الأخرى بما في ذلك علامة "إم جي" التابعة لسايك موتور، لاقت إقبالا لدى المشترين.