ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2% في نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل البطالة في تركيا بنسبة طفيفة مقدارها 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2 % في نيسان الماضي، بحسب ما أعلنه معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين.

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وقال معهد الإحصاء التركي، إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في نيسان بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال في شباط .



وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في نيسان ارتفع إلى 53.9 % من 53 % في الشهر السابق.



وتترقب الأسواق في الوقت الحالي توجهات الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي فاز بفترة ولاية ثالثة الشهر الماضي.