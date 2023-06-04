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الأحد، 04-06-2023 01:45 م

وزير المالية التركي: الاقتصاد في تركيا سيعود إلى أساس منطقي

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الوكيل الاخباري - قال محمد شيمشك وزير المالية التركي الجديد، الأحد إن تركيا لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

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وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى.


وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهة الاجتماعية.


وأضاف "ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف". ( CNBC عربية )

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