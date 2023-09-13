ازدياد ملحوظ في أعداد فاحشي الثراء بالدول العربية.. أين يعيش الأثرياء؟ - أسماء الدول

الوكيل الإخباري - قالت تقارير صدرت مؤخراً، إن المنطقة العربية شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد الأثرياء الذي يعيشون فيها.



وفقاً لنتائج التقارير، ارتفعت أعداد فاحشي الثراء بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 15.7% وبعدد 21640 ألف شخصاً، فيما بلغت حجم ثروتهم 2.7 تريليون دولار، بزيادة مقدارها 13% عن عام 2021.



وأظهرت البيانات، أن الارتفاع جاء مدعوماً بارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار، فضلاً عن الطلب المتزايد على الطاقة من الدول الأوروبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والاعتماد في ذلك على الشرق الأوسط.



وجاءت هونغ كونغ على رأس مدن العالم التي تستقبل أصحاب الثروات الهائلة لعام 2023، حيث يعيش فيها حوالي 12615 ثرياً، فيما حلّت المدينة الأمريكية نيويورك في المركز الثاني، بحوالي 11845 ثرياً.



ووفقا للبيانات، هناك ما يقرب من 400 إلف شخص تتجاوز ثروتهم الصافية 30 مليون دولار، 15% منهم يسكنون في 10 مدن حول العالم، نصفها في الولايات المتحدة.





وتفوقت أميركا اللاتينية على الشرق الأوسط في نسبة نمو الأثرياء فقط، دون عددهم بحوالي 17.5%، فيما تزايد عدد الأثرياء إلى 11560 ثرياً بنهاية العام الماضي.



أما أميركا الشمالية لا تزال المنطقة العالمية التي تضم أكبر عدد من الأثرياء بواقع 142.990 ثرياً، أما آسيا جاءت في المركز الثاني بعد أمريكا الشمالية في عدد الأثرياء بحوالي 108.370 ثرياً، وأوروبا جاءت في المركز الثالث بحوالي 100.850 ثرياً.



وفي الوقت نفسه، كانت الدول الـ 10 التي تضم أكبر عدد من الأثرياء، والذين يمتلك كل منهم صافي ثروة تزيد عن 30 مليون دولار هي:

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الولايات المتحد(129.665) ثرياً

الصين (47,190) ثرياً

ألمانيا (19.590) ثرياً

اليابان (14.940) ثرياً

المملكة المتحدة (14005) ثرياً

كندا (13320) ثرياً

هونغ كونغ (12615) ثرياً

فرنسا (11980) ثرياً

إيطاليا (8930) ثرياً

الهند (8880) ثرياً



