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الأحد، 27-08-2023 11:36 ص

الفيدرالي الأمريكي: انخفاض ودائع البنوك وارتفاع نشاط الإقراض خلال اسبوعين

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الوكيل الإخباري - انخفضت ودائع البنوك الامريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ارتفعت الأنشطة الإقراضية في الأسبوع المنتهي ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.اضافة اعلان


وانخفضت ودائع البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة بمقدار 48.8 مليار دولار لتصل إلى 17.295 تريليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك بناءً على تعديل موسمي.

وارتفع الإقراض البنكي التجاري بمقدار 26.1 مليار دولار ليصل إلى 12.127 تريليون دولار معدلاً موسميًا خلال الأسبوع، بعد انخفاض قدره 5.2 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.

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