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الأربعاء، 30-08-2023 07:37 ص

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

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الوكيل الاخباري - واصلت أسعار النفط مكاسبها، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا.


ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد أكتوبر غدا الخميس، وكان عقد نوفمبر الأكثر نشاطا عند 85.08 دولارا للبرميل، مرتفعا 17 سنتا.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.40 دولار، مسجلة مكاسب للجلسة الخامسة.

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سكاي نيوز


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