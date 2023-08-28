بكين وواشنطن تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية

الوكيل الإخباري - اتفقت الصين والولايات المتحدة الأميركية، على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية، وفق ما أعلنت واشنطن اليوم الاثنين ، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في العالم لتخفيف الخلافات مع منافستها الاستراتيجية، بحسب واشنطن بوست .

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واتفقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو، خلال اجتماع في بكين على أن "مجموعة العمل ستجتمع مرّتين سنويا على مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع العام 2024"، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.