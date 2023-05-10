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الأربعاء، 10-05-2023 06:56 ص

استقرار أسعار الذهب عالمياً

ذهب


الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب الأربعاء في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل.


وتراهن الأسواق حاليا بنسبة 83 بالمئة على أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.


وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.


ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بسقف الدين الأميركي.
واتفق الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين الثلاثاء على إجراء المزيد من المحادثات بهدف كسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمال إجبار البلاد على التخلف عن السداد بشكل غير مسبوق.


التغير في الأسعار


بحلول الساعة 0201 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.50 دولار للأونصة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.58 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1105.82 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1571.23 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

 

سكاي نيوز


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