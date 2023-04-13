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الخميس، 13-04-2023 07:59 ص

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

ذهب2


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.

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وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة).


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2030.70 دولار.


وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 1% الأربعاء، بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1% الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2%، بعد صعوده 0.4% في شباط/فبراير.


وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الاتحادي ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب".


ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


وأضاف يب أن مخاوف الركود "تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن".


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1464.16 دولار.

 

وكالات


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