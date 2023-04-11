ارتفاع الذهب عالمياً وسط ترقب لبيانات التضخم

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة) .



وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1994.60 دولار.



ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في مايو أيار.



